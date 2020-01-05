Иран выразил США официальный протест в связи с убийством Сулеймани

14:40 Источник: Интерфакс

Министерство иностранных дел Ирана в воскресенье вызвало посла Швейцарии в Тегеране Маркуса Лейтнера, чья страна представляет интересы Соединенных Штатов в Иране, в связи с угрозами президента США Дональда Трампа о нанесении нанести удара по иранским объектам, сообщили СМИ.

"Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи выразил решительный протест в связи с угрозами, которые представляют собой нарушение норм международного права", - цитируют СМИ заявление министерства.

Дипломат подчеркнул: "Иран готов ответить на любые угрозы или действия, касающиеся национальной безопасности и территориальной целостности". В нем отмечается также, что угрозы в отношении культурных объектов Ирана являются военным преступлением.