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В Китае растет число заболевших неизвестной формой пневмонии

16:45 05.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заболевших неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй) возросло до 59 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии. Как говорится в опубликованном в воскресенье сообщении муниципального комитета по делам здравоохранения, еще 163 человека находятся на карантине.

"По состоянию на 8:00 утра (3:00 мск - прим. ТАСС) 5 января 2020 года неизвестная форма вирусной пневмонии диагностирована в нашем городе у 59 человек, состояние семи пациентов оценивается как тяжелое, у остальных пациентов основные показатели состояния организма остаются стабильными, случаев смерти в результате этого заболевания не зафиксировано", - указывается в документе.

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