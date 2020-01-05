В парламент Ирака поступил план вывода иностранных войск с территории страны
17:10 05.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
План вывода иностранных войск с территории Ирака передан в парламент. Об этом заявил в воскресенье, выступая перед депутатами, исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди.
"Временной график вывода иностранных войск из Ирака вынесен на рассмотрение парламента", - приводит его слова телеканал "Аль-Арабия".
Иракские законодатели собрались в воскресенье на экстренное заседание для обсуждения вопроса о прекращении присутствия иностранных сил на территории Ирака.
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