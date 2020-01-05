В парламент Ирака поступил план вывода иностранных войск с территории страны

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

План вывода иностранных войск с территории Ирака передан в парламент. Об этом заявил в воскресенье, выступая перед депутатами, исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди.

"Временной график вывода иностранных войск из Ирака вынесен на рассмотрение парламента", - приводит его слова телеканал "Аль-Арабия".

Иракские законодатели собрались в воскресенье на экстренное заседание для обсуждения вопроса о прекращении присутствия иностранных сил на территории Ирака.