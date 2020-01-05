0
0
0
НОВОСТИ

В парламент Ирака поступил план вывода иностранных войск с территории страны

17:10 05.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

План вывода иностранных войск с территории Ирака передан в парламент. Об этом заявил в воскресенье, выступая перед депутатами, исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди.

"Временной график вывода иностранных войск из Ирака вынесен на рассмотрение парламента", - приводит его слова телеканал "Аль-Арабия".

Иракские законодатели собрались в воскресенье на экстренное заседание для обсуждения вопроса о прекращении присутствия иностранных сил на территории Ирака.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:45 05.01.2020
В Китае растет число заболевших неизвестной формой пневмонии
0
134
14:45 05.01.2020
Росгидромет не прогнозирует морозов на Рождество
0
272
14:40 05.01.2020
Иран выразил США официальный протест в связи с убийством Сулеймани
0
292
12:16 05.01.2020
Франция готова ответить Америке, если будут введены пошлины на товары
0
418
11:30 05.01.2020
Продюсер "Богемской рапсодии" решил заняться творчеством Майкла Джексона
0
415
10:55 05.01.2020
Интерпол разыскивает около 3 тыс человек за особо опасные преступления в России
0
477
10:00 05.01.2020
Тело Сулеймани доставлено в Иран
0
482
09:50 05.01.2020
США перебрасывают на Ближний Восток 4 тыс военных - СМИ
0
520
09:30 05.01.2020
Иран может провести теракт или кибератаку в ответ на убийство Сулеймани - МВБ США
0
492
09:20 05.01.2020
Трамп рассказал, что будет, если Иран нанесет по американцам удар
0
599

Возврат к списку