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НОВОСТИ

Парламент Ирака постановил вывести иностранные войска из страны

18:12 05.01.2020

Парламент Ирака проголосовал в воскресенье за прекращение иностранного военного присутствия в стране. Об этом сообщил телеканал "Аль- Арабия".

В принятой на экстренном заседании Совета представителей резолюции депутаты "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции".

В частности, говорится в решении парламента, "правительство должно предпринять практические шаги по прекращению любого иностранного военного присутствия, запрещению использования воздушного пространства страны, а также отзыву запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)".

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