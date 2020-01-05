Парламент Ирака постановил вывести иностранные войска из страны
18:12 05.01.2020
Парламент Ирака проголосовал в воскресенье за прекращение иностранного военного присутствия в стране. Об этом сообщил телеканал "Аль- Арабия".
В принятой на экстренном заседании Совета представителей резолюции депутаты "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции".
В частности, говорится в решении парламента, "правительство должно предпринять практические шаги по прекращению любого иностранного военного присутствия, запрещению использования воздушного пространства страны, а также отзыву запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)".
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