Генсек НАТО срочно собирает Североатлантический совет

19:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение провести в понедельник "в срочном порядке" заседание Североатлантического совета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке после гибели в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщило в воскресенье агентство ДПА со ссылкой на представителя альянса.

Заседание намечено на 15:00 (17:00 мск). Как отметили агентству в НАТО, на нем будет обсуждаться обстановка в Ираке, сложившаяся после гибели в результате удара США генерала Сулеймани.