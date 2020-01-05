Генсек НАТО срочно собирает Североатлантический совет
19:55 05.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение провести в понедельник "в срочном порядке" заседание Североатлантического совета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке после гибели в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщило в воскресенье агентство ДПА со ссылкой на представителя альянса.
Заседание намечено на 15:00 (17:00 мск). Как отметили агентству в НАТО, на нем будет обсуждаться обстановка в Ираке, сложившаяся после гибели в результате удара США генерала Сулеймани.
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