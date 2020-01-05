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Америка, похоже, не очень хочет выводить свои войска из Ирака

21:00 05.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США уверены, что жители Ирака выступают за продолжение присутствия американских войск на территории этой страны. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в интервью телеканалу "Фокс ньюс", текст которого распространила в воскресенье пресс-служба Госдепартамента.

Главу американского внешнеполитического ведомства попросили прокомментировать проведение в иракском парламенте экстренного заседания, в ходе которого законодатели проголосовали за прекращение иностранного военного присутствия в стране и отзыв запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Американский народ должен знать, что президент [США Дональд] Трамп никогда не будет уклоняться от того, чтобы защищать Америку. <...> Мы будем предпринимать действия, необходимые для обеспечения безопасности американцев. Относительно сегодняшней деятельности, касающейся Ирака, мы были в их стране, мы поддерживали суверенитет Ирака, мы продолжали бороться с террористической угрозой в отношении иракского народа. Премьер-министр [Ирака] - отставной премьер-министр, он исполняющий обязанности премьера. Он находится под невероятными угрозами со стороны иранского руководства <...>. Мы уверены, что иракский народ хочет, чтобы Соединенные Штаты оставались там, чтобы продолжать кампанию против терроризма. И мы продолжим делать все, что нужно, чтобы обеспечить безопасность Америки", - сказал Помпео.

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