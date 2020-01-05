0
0
0
НОВОСТИ

У посольства США в Багдаде взорвалась ракета

23:40 05.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракеты упали в воскресенье на территории "Зеленой зоны" в Багдаде, где расположены правительственные здания, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

По данным телеканала, одна из ракет попала в жилой дом у посольства США, в результате чего были ранены мирные жители.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:00 05.01.2020
Америка, похоже, не очень хочет выводить свои войска из Ирака
0
314
20:26 05.01.2020
Андрей Воробьев и Сергей Собянин покатались на лыжах с воспитанниками спортивной школы «Шуколово»
0
260
19:55 05.01.2020
Генсек НАТО срочно собирает Североатлантический совет
0
385
18:12 05.01.2020
Парламент Ирака постановил вывести иностранные войска из страны
0
445
17:10 05.01.2020
В парламент Ирака поступил план вывода иностранных войск с территории страны
0
454
16:45 05.01.2020
В Китае растет число заболевших неизвестной формой пневмонии
0
512
14:45 05.01.2020
Росгидромет не прогнозирует морозов на Рождество
0
539
14:40 05.01.2020
Иран выразил США официальный протест в связи с убийством Сулеймани
0
561
12:16 05.01.2020
Франция готова ответить Америке, если будут введены пошлины на товары
0
681
11:30 05.01.2020
Продюсер "Богемской рапсодии" решил заняться творчеством Майкла Джексона
0
650

Возврат к списку