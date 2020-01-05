У посольства США в Багдаде взорвалась ракета
23:40 05.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ракеты упали в воскресенье на территории "Зеленой зоны" в Багдаде, где расположены правительственные здания, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
По данным телеканала, одна из ракет попала в жилой дом у посольства США, в результате чего были ранены мирные жители.
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