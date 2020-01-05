У посольства США в Багдаде взорвалась ракета

23:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракеты упали в воскресенье на территории "Зеленой зоны" в Багдаде, где расположены правительственные здания, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

По данным телеканала, одна из ракет попала в жилой дом у посольства США, в результате чего были ранены мирные жители.