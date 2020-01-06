Решение Ирака отказаться от иностранного военного присутствия разочаровало США
09:45 06.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США разочарованы тем, что Совет представителей (парламент) Ирака проголосовал за отказ от иностранного военного присутствия в стране. Об этом глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила в воскресенье корр. ТАСС.
"США разочарованы действиями, предпринятыми сегодня в Совете представителей. В то время как мы ожидаем дальнейших разъяснений относительно правового статуса и влияния сегодняшней (принятой в воскресенье - прим. ТАСС) резолюции, мы призываем иракских лидеров пересмотреть важность существующих отношений двух стран в области экономики и безопасности, а также продолжающегося присутствия [сил] международной коалиции по борьбе с ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - сказала она.
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