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Решение Ирака отказаться от иностранного военного присутствия разочаровало США

09:45 06.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США разочарованы тем, что Совет представителей (парламент) Ирака проголосовал за отказ от иностранного военного присутствия в стране. Об этом глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила в воскресенье корр. ТАСС.

"США разочарованы действиями, предпринятыми сегодня в Совете представителей. В то время как мы ожидаем дальнейших разъяснений относительно правового статуса и влияния сегодняшней (принятой в воскресенье - прим. ТАСС) резолюции, мы призываем иракских лидеров пересмотреть важность существующих отношений двух стран в области экономики и безопасности, а также продолжающегося присутствия [сил] международной коалиции по борьбе с ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - сказала она.

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