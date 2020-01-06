Хуана Гуайдо провозглашен оппозицией председателем Национальной ассамблеи - СМИ

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Часть депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы на заседании, прошедшем в воскресенье вне стен парламента, провозгласила лидера оппозиции Хуана Гуайдо председателем законодательного органа. Трансляцию вел частный телеканал VPI ("Увэ-пэ-и").

Телеканал отмечает, что кандидатуру политика поддержали 100 парламентариев из 167. Его заместителями были назначены Хуан Пабло Гуанипа и Карлос Берризбейтиа. Заседание оппозиционных депутатов состоялось в редакции газеты "Насьональ".

"Мы стали свидетелями неудачного акта, осуществленного сегодня должностными лицами режима для предотвращения въезда депутатов в здание Национальной ассамблеи, - заявил Гуайдо на заседании. - Диктатура совершила еще один политический промах - [на заседании в стенах парламента] присутствовало 26 или 29 депутатов".

Ранее депутат Луис Парра, который является политическим оппонентом Гуайдо, объявил себя главой Национальной ассамблеи. Часть оппозиции отвергла его присягу, заявив, что на сессии не было необходимого кворума. Сам Гуайдо обвинил власти страны в препятствовании доступу депутатов в здание контролируемой противниками президента страны Николаса Мадуро Национальной ассамблеи, где должны были пройти выборы ее главы. В "Твиттере" законодательного органа было размещено сообщение, в котором произошедшее названо "переворотом". Мадуро назвал законным назначение нового спикера.