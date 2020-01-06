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Обострение отношение США и Ирана спровоцировали падение котировок на Токийской фондовой бирже

10:00 06.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Падением котировок открылись в понедельник первые в 2020 году торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют данные торгов.

За первые 5 минут операций ключевой индекс Nikkei (Никкэй) обвалился на 1,66% до отметки в 23 263,12 пункта. Курс доллара также ослаб на 1,08% до отметки в 107,96-107,96 иен за доллар. По мнению аналитиков Daiwa Securities, индексы в Токио падают вслед за снижением, зафиксированным на американских и европейских площадках, вызванным резким обострением отношений между США и Ираном после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США.

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