0
0
0
НОВОСТИ

За укрепление отношений Россией и Китаем выступил премьер Японии

10:15 06.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что Японии необходимо укреплять отношения сотрудничества с Россией и Китаем. Об этом глава японского правительства заявил в понедельник на пресс-конференции по случаю начала нового года.

"Мир сейчас терпит серьезные изменения. И на фоне тяжелой обстановки в сфере безопасности в восточной Азии крайне важным является тесное сотрудничество между Японией и США, Японией, США и Южной Кореей, а также укрепление отношений сотрудничества с Россией и Китаем", - подчеркнул он.

Глава японского правительства также добавил, что японско-американский альянс является "основой внешней политики и безопасности Японии уже более 60 лет".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:00 06.01.2020
Обострение отношение США и Ирана спровоцировали падение котировок на Токийской фондовой бирже
0
80
09:50 06.01.2020
Хуана Гуайдо провозглашен оппозицией председателем Национальной ассамблеи - СМИ
0
90
09:45 06.01.2020
Решение Ирака отказаться от иностранного военного присутствия разочаровало США
0
85
09:30 06.01.2020
Индия: После погрома в университете Нью-Дели студенты начали массовые протесты
0
78
23:40 05.01.2020
У посольства США в Багдаде взорвалась ракета
0
656
21:00 05.01.2020
Америка, похоже, не очень хочет выводить свои войска из Ирака
0
978
20:26 05.01.2020
Андрей Воробьев и Сергей Собянин покатались на лыжах с воспитанниками спортивной школы «Шуколово»
0
715
19:55 05.01.2020
Генсек НАТО срочно собирает Североатлантический совет
0
1048
18:12 05.01.2020
Парламент Ирака постановил вывести иностранные войска из страны
0
893
17:10 05.01.2020
В парламент Ирака поступил план вывода иностранных войск с территории страны
0
888

Возврат к списку