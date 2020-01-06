За укрепление отношений Россией и Китаем выступил премьер Японии

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что Японии необходимо укреплять отношения сотрудничества с Россией и Китаем. Об этом глава японского правительства заявил в понедельник на пресс-конференции по случаю начала нового года.

"Мир сейчас терпит серьезные изменения. И на фоне тяжелой обстановки в сфере безопасности в восточной Азии крайне важным является тесное сотрудничество между Японией и США, Японией, США и Южной Кореей, а также укрепление отношений сотрудничества с Россией и Китаем", - подчеркнул он.

Глава японского правительства также добавил, что японско-американский альянс является "основой внешней политики и безопасности Японии уже более 60 лет".