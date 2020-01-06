0
0
134
НОВОСТИ

Резолюция об ограничении военный полномочий Трампа в отношении Ирана будет рассмотрена в Конгрессе

10:45 06.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палата представителей Конгресса США на этой неделе проголосует по резолюции, призванной подтвердить ограничения полномочий президента страны Дональда Трампа в вопросе военных действий в отношении Ирана. Об этом сообщается в распространенном в воскресенье письме спикера нижней палаты американского законодательного органа Нэнси Пелоси законодателям-демократам.

"На этой неделе Палата представителей представит и проголосует по Резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента США в отношении Ирана. Эта резолюция схожа с той, что была внесена в Сенат сенатором Тимом Кейном. Она подтверждает давно установленные надзорные обязанности Конгресса, требуя, чтобы при отсутствии дальнейших действия со стороны законодателей военные действия, инициированные администрацией в отношении Ирана, были прекращены в течение 30 дней", - сказано в письме.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:45 06.01.2020
Впервые с мая 2019 года цена на нефть марки Brent превысила 70 долларов за баррель
0
43
11:15 06.01.2020
Либерально-демократическая партия одержала победу на выборах в парламент Узбекистана - ЦИК
0
101
10:15 06.01.2020
За укрепление отношений Россией и Китаем выступил премьер Японии
0
167
10:00 06.01.2020
Обострение отношение США и Ирана спровоцировали падение котировок на Токийской фондовой бирже
0
206
09:50 06.01.2020
Хуана Гуайдо провозглашен оппозицией председателем Национальной ассамблеи - СМИ
0
214
09:45 06.01.2020
Решение Ирака отказаться от иностранного военного присутствия разочаровало США
0
184
09:30 06.01.2020
Индия: После погрома в университете Нью-Дели студенты начали массовые протесты
0
181
23:40 05.01.2020
У посольства США в Багдаде взорвалась ракета
0
713
21:00 05.01.2020
Америка, похоже, не очень хочет выводить свои войска из Ирака
0
1036
20:26 05.01.2020
Андрей Воробьев и Сергей Собянин покатались на лыжах с воспитанниками спортивной школы «Шуколово»
0
763

Возврат к списку