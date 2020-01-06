Резолюция об ограничении военный полномочий Трампа в отношении Ирана будет рассмотрена в Конгрессе

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палата представителей Конгресса США на этой неделе проголосует по резолюции, призванной подтвердить ограничения полномочий президента страны Дональда Трампа в вопросе военных действий в отношении Ирана. Об этом сообщается в распространенном в воскресенье письме спикера нижней палаты американского законодательного органа Нэнси Пелоси законодателям-демократам.

"На этой неделе Палата представителей представит и проголосует по Резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента США в отношении Ирана. Эта резолюция схожа с той, что была внесена в Сенат сенатором Тимом Кейном. Она подтверждает давно установленные надзорные обязанности Конгресса, требуя, чтобы при отсутствии дальнейших действия со стороны законодателей военные действия, инициированные администрацией в отношении Ирана, были прекращены в течение 30 дней", - сказано в письме.