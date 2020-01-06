Либерально-демократическая партия одержала победу на выборах в парламент Узбекистана - ЦИК

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП), выступавшая в своей предвыборной программе за присоединиться республики к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), одержала победу на прошедших в республике выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана. Об этом в понедельник сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мирзо-Улугбек Аблусаломов.

"Крупнейшую фракцию в парламенте сформирует Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), которая в 150-ти местной Законодательной палате завоевала 53 мандата, за ней следуют Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение" - прим. ТАСС), Социал- демократическая партии "Адолат" ("Справедливость" - прим. ТАСС), Народно-демократическая партии Узбекистана (НДПУ) и Экологическая партия Узбекистана, которые получили соответственно 36, 24, 22 и 15 депутатских мест", - сказал глава ЦИК.