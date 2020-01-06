Впервые с мая 2019 года цена на нефть марки Brent превысила 70 долларов за баррель

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне в ночь с воскресенья на понедельник превысила 70 долларов за баррель, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня 70 долларов за баррель 22 мая 2019 года.

Однако в данный момент цена нефти замедлила рост. По состоянию на 10:38 мск цена нефти марки Brent составляет 69,99 долларов за баррель.