Впервые с мая 2019 года цена на нефть марки Brent превысила 70 долларов за баррель
11:45 06.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне в ночь с воскресенья на понедельник превысила 70 долларов за баррель, свидетельствуют данные биржи.
В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня 70 долларов за баррель 22 мая 2019 года.
Однако в данный момент цена нефти замедлила рост. По состоянию на 10:38 мск цена нефти марки Brent составляет 69,99 долларов за баррель.
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