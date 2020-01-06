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НОВОСТИ

В 2019 году ограничен доступ почти к 21 тыс. интернет-ресурсов с информацией о наркотиках - МВД РФ

12:45 06.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доступ почти к 21 тыс. интернет-ресурсов, где распространялась запрещенная информация о наркотиках, ограничен с начала 2019 года. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ, большая часть веб- ресурсов зарегистрирована за пределами России.

"С 1 января по 30 ноября 2019 года Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России рассмотрело свыше 37 тыс. электронных обращений, по которым принято почти 21 тыс. экспертных решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим запрещенную информацию о наркотиках", - сказал представитель министерства.

По его словам, на долю специализированных торговых площадок по продаже наркотиков пришлось порядка 7 тыс. экспертных решений. "Установлено, что значительное количество веб-ресурсов размещены на технических площадях хостинг-компаний, расположенных за пределами РФ", - пояснили в МВД.

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