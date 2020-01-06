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МИД КНР считает, что Иран вынудили сократить обязательства по ядерной программе

13:15 06.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международному сообществу необходимо учитывать, что именно внешние силы вынудили Иран сократить его обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) о его ядерной программе. Об этом в понедельник на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Полагаем, что несмотря на то, что Иран был вынужден сократить свои обязательства из-за внешних факторов, он в то же время продемонстрировал сдержанную позицию, что ясно дает понять о наличии у него политической воли в полной мере выполнять условия сделки. Он также не отступил от выполнения своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия", - сказал он.

Дипломат напомнил, что нынешняя ситуация была продиктована тем, что США в одностороннем порядке вышли из СВПД и начали оказывать на него давление. "Именно это послужило причиной напряженности вокруг сделки, и все стороны должны объективно и справедливо рассматривать ситуацию с СВПД с этих исходных позиций", - подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства.

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