С Рождеством поздравил православных Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих Русской православной церкви с Рождеством. Об этом сообщается в рождественском послании предстоятеля Русской православной церкви на официальном сайте Московского Патриархата.

"Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Дивное чудо боговоплощения, совершившееся более двух тысяч лет назад, и сегодня наполняет наши души несказанной радостью", - говорится в патриаршем послании.