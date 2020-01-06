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РФ важный игрок и необходима для решения политических проблем в мире - кабмин ФРГ

14:30 06.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия необходима для решения политических проблем в мире. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Россия - важный игрок на мировой арене и в качестве постоянного член Совбеза ООН необходима для решения политических конфликтов", - сказал он.

Как сообщила пресс-служба Кремля, канцлер ФРГ Ангела Меркель по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит 11 января Россию с рабочим визитом. В ходе переговоров планируется обсудить актуальные темы международной повестки, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января.

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