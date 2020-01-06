Помпео убедил Трампа дать согласие на устранении Сулеймани несколько месяцев назад - СМИ
15:15 06.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Майкл Помпео убедил президента США Дональда Трампа дать согласие на операцию, в результате которой был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани. Об этом сообщила газета "Вашингтон пост" со ссылкой на источники.
По их данным, Помпео настаивал на устранении Сулеймани еще несколько месяцев назад, однако тогда Трамп отказался. Госсекретарь США вернулся к этой теме несколько дней назад, проводя переговоры с президентом по несколько раз в день. На фоне опасений за безопасность сотрудников посольства США в Багдаде, возле которого проходила акция протеста, Трамп одобрил операцию.
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