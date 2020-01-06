Сериал «Чернобыль» получил «Золотой глобус»
16:15 06.01.2020 Источник: НГ-Online
Пятисерийный американский сериал "Чернобыль" удостоен премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший мини-сериал или телевизионный фильм».
Сериал "Чернобыль" режиссера Йохана Ренка рассказывает о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Главные роли в нем исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард (также «Золотой глобус» - за лучшую роль второго плана, Бориса Щербины), Джаред Харрис.
В сентябре «Чернобыль» был удостоен трех наград американской телевизионной премии в области телевидения «Эмми», в том числе как лучший мини-сериал 2019 года.
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