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Сериал «Чернобыль» получил «Золотой глобус»

16:15 06.01.2020 Источник: НГ-Online

Пятисерийный американский сериал "Чернобыль" удостоен премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший мини-сериал или телевизионный фильм».

Сериал "Чернобыль" режиссера Йохана Ренка рассказывает о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Главные роли в нем исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард (также «Золотой глобус» - за лучшую роль второго плана, Бориса Щербины), Джаред Харрис.

В сентябре «Чернобыль» был удостоен трех наград американской телевизионной премии в области телевидения «Эмми», в том числе как лучший мини-сериал 2019 года.

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