Глава МИД Ирана считает, что начался конец пагубного присутствия США а Западной Азии

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что начался конец присутствия сил США в регионе. Соответствующее сообщение иранский министр разместил в "Твиттере", сопроводив его фотографиями многотысячной толпы людей, пришедших на церемонию прощания с генералом Касемом Сулеймани.

"Вы когда-нибудь видели такое "море человечности" в своей жизни, Дональд Трамп? Вы все еще хотите слушать клоунов, которые дают вам советы о нашем регионе? И вы все еще думаете, что можете сломить волю этой великой нации и ее народа? Начался конец пагубного присутствия США в Западной Азии", - говорится в сообщении Зарифа.



Прощание с иранским военачальником в Тегеране носит народный характер, на улицы столицы вышли сотни тысяч человек. Возглавил церемонию руководитель и духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи, в ней участвует президент Ирана Хасан Роухани. Похоронен Сулеймани будет 7 января в своем родном городе Керман на юго-востоке Ирана.