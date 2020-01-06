Франция: Забастовки нанесли ущерб железным дорогам в 600 млн евро
17:15 06.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сумма ущерба, нанесенного Национальному обществу железных дорог Франции (SNCF) в результате забастовки против пенсионной реформы, составляет в настоящий момент около 600 млн евро. Об этом сообщил в понедельник глава компании Жан-Пьер Фаранду.
"Мы потеряли почти 600 млн евро, не считая компенсаций для путешественников и отправителей грузов", - сказал Фаранду в видеообращении к сотрудникам компании. "Этот конфликт окажет серьезное влияние на показатели компании 2019 года", - отметил он, добавив, что окончательная сумма ущерба все еще подсчитывается.
В понедельник на железных дорогах Франции продолжает сохраняться сложная ситуации. На линии вышло всего около 20% высокоскоростных экспрессов TGV (Тэ-жэ-вэ), связывающих крупнейшие города страны. Примерно такой же процент региональных электричек TER (Тэ-э-эр) доступен пассажирам. Что касается пригородных поездов Transilien ("Трансильен"), то в понедельник только половина из них вышла на линии.
НОВОСТИ
- 17:45 06.01.2020
- Экстрадиции Карлоса Гона добивается Япония
- 16:45 06.01.2020
- Глава МИД Ирана считает, что начался конец пагубного присутствия США а Западной Азии
- 16:15 06.01.2020
- Сериал «Чернобыль» получил «Золотой глобус»
- 15:45 06.01.2020
- Ирак готовится к выводу войск США с территории страны
- 15:15 06.01.2020
- Помпео убедил Трампа дать согласие на устранении Сулеймани несколько месяцев назад - СМИ
- 14:30 06.01.2020
- РФ важный игрок и необходима для решения политических проблем в мире - кабмин ФРГ
- 13:45 06.01.2020
- С Рождеством поздравил православных Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
- 13:15 06.01.2020
- МИД КНР считает, что Иран вынудили сократить обязательства по ядерной программе
- 12:45 06.01.2020
- В 2019 году ограничен доступ почти к 21 тыс. интернет-ресурсов с информацией о наркотиках - МВД РФ
- 12:15 06.01.2020
- Начальники генштабов стран НАТО 14 января обсудят в Брюсселе ситуацию в Ираке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать