Франция: Забастовки нанесли ущерб железным дорогам в 600 млн евро

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сумма ущерба, нанесенного Национальному обществу железных дорог Франции (SNCF) в результате забастовки против пенсионной реформы, составляет в настоящий момент около 600 млн евро. Об этом сообщил в понедельник глава компании Жан-Пьер Фаранду.

"Мы потеряли почти 600 млн евро, не считая компенсаций для путешественников и отправителей грузов", - сказал Фаранду в видеообращении к сотрудникам компании. "Этот конфликт окажет серьезное влияние на показатели компании 2019 года", - отметил он, добавив, что окончательная сумма ущерба все еще подсчитывается.

В понедельник на железных дорогах Франции продолжает сохраняться сложная ситуации. На линии вышло всего около 20% высокоскоростных экспрессов TGV (Тэ-жэ-вэ), связывающих крупнейшие города страны. Примерно такой же процент региональных электричек TER (Тэ-э-эр) доступен пассажирам. Что касается пригородных поездов Transilien ("Трансильен"), то в понедельник только половина из них вышла на линии.