Экстрадиции Карлоса Гона добивается Япония
17:45 06.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Японии в настоящее время по дипломатическим каналам добиваются экстрадиции экс- главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi ("Рено - Ниссан - Мицубиси") Карлоса Гона, который бежал в Ливан. Об этом в понедельник в эфире японского телевидения заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
"Мы используем различные дипломатические ресурсы и прикладываем все необходимые усилия [для экстрадиции Карлоса Гона]", - приводит его слова агентство Киодо.
Ранее сообщалось, что в Бейрут из Интерпола поступил международный ордер на арест бывшего руководителя франко- японского автомобилестроительного альянса. По данным Киодо, соответствующий запрос в Интерпол был сделан японскими властями.
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