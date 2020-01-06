Экстрадиции Карлоса Гона добивается Япония

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Японии в настоящее время по дипломатическим каналам добиваются экстрадиции экс- главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi ("Рено - Ниссан - Мицубиси") Карлоса Гона, который бежал в Ливан. Об этом в понедельник в эфире японского телевидения заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Мы используем различные дипломатические ресурсы и прикладываем все необходимые усилия [для экстрадиции Карлоса Гона]", - приводит его слова агентство Киодо.

Ранее сообщалось, что в Бейрут из Интерпола поступил международный ордер на арест бывшего руководителя франко- японского автомобилестроительного альянса. По данным Киодо, соответствующий запрос в Интерпол был сделан японскими властями.