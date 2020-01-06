Самая теплая зима за последние 80 лет зафиксирована в Шанхае

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аномально теплая погода установилась в Шанхае в понедельник. Согласно данным местной метеорологической службы, столбик термометра поднялся в течение дня до 21,6 градусов по Цельсию.

Эта зима, указали метеорологи, стала самой теплой за последние 80 лет. В предыдущий раз аномально высокая для этого времени года в Шанхае температура фиксировалась в 1940 году. Столбик термометра тогда поднимался до 22,4 градусов по Цельсию.

Согласно прогнозам метеорологов, зимняя погода вернется в город уже во вторник с приходом в регион холодных потоков воздуха. Ожидается, что температура в ближайшие дни снизится до 5 градусов по Цельсию.