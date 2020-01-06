Президента Эстонии раскритиковал спикер парламента за инициативу пригласить Путина

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Рийгикогу (парламента Эстонии) Хенн Пыллуаас выступил против инициативы президента страны Керсти Кальюлайд пригласить Владимира Путина на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов 17-19 июня 2020 года в Тарту. Об этом он заявил в понедельник.

"Во-первых, я не слишком верю, что Путин сюда приедет, - сказал он порталу Э-эр-эр. - Во-вторых, мне очень жаль, что президент [Керсти Кальюлайд] вообще сделала этот шаг и позвала Путина". "Надеюсь, что он не приедет сюда, и эстонский президент должна была бы об этом подумать", - добавил спикер Рийгикогу.

Он также утверждал, что встреча президентов Эстонии и РФ в Москве в апреле 2019 года не принесла результата. "И какой результат этой встречи? Нулевой, - заявил он. - Никакого результата не было. Никакого смысла не было".

Пыллуаас предложил исходить из того, что страны ЕС и НАТО должны вести единую политику в отношении России. "Именно в ЕС и НАТО нужно больше говорить и влиять на процессы", - добавил он.