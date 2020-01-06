Экстренная встреча глав МИД по ситуации в Ираке и Иране пройдет 10 января
19:15 06.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз проведет экстренную встречу министров иностранных дел 10 января в Брюсселе для обсуждения ситуации в Ираке и Иране, включая будущее ядерной сделки после американских авиаударов. Об этом сообщил ТАСС в понедельник дипломатический источник в Брюсселе.
"Экстренное заседание Совета ЕС по иностранным делам состоится 10 января в Брюсселе. Планируется обсудить эскалацию в Ираке и действия Ирана по ядерной сделке", - отметил дипломат.
Ситуация в Ираке в настоящее время обсуждается в штаб- квартире НАТО на внеочередном заседании Североатлантического совета на уровне послов. Во вторник 14 января дискуссия продолжится на плановом заседании Военного комитета Североатлантического альянса на уровне начал
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