Экстренная встреча глав МИД по ситуации в Ираке и Иране пройдет 10 января

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз проведет экстренную встречу министров иностранных дел 10 января в Брюсселе для обсуждения ситуации в Ираке и Иране, включая будущее ядерной сделки после американских авиаударов. Об этом сообщил ТАСС в понедельник дипломатический источник в Брюсселе.

"Экстренное заседание Совета ЕС по иностранным делам состоится 10 января в Брюсселе. Планируется обсудить эскалацию в Ираке и действия Ирана по ядерной сделке", - отметил дипломат.

Ситуация в Ираке в настоящее время обсуждается в штаб- квартире НАТО на внеочередном заседании Североатлантического совета на уровне послов. Во вторник 14 января дискуссия продолжится на плановом заседании Военного комитета Североатлантического альянса на уровне начал