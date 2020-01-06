Бойцов для защит ПНС Ливана будут обучать турецкие военные - партия Эрдогана
20:15 06.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турецкие военнослужащие, направленные в Ливию, будут обучать в этой африканской стране бойцов для защиты Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития Омер Челик.
"Мы продолжим нашу работу по достижению режима прекращения огня и обеспечения стабильности [в Ливии] как дипломатическим путем, так и на месте. Вооруженные силы Турции будут обучать группировки, которые будут защищать легитимное правительство и действовать в соответствии с законами", - сказал Челик.
Накануне президент Турции объявил о начале отправки в Ливию турецких военнослужащих. По его словам, они не будут участвовать непосредственно в боевых действиях. В их задачи входят "координационные действия и обеспечение безопасности легитимного правительства".
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