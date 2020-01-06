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Около 4 млн книг выдали библиотеки Москвы по единому читательскому билету

22:08 06.01.2020

Единый читательский билет в прошлом году позволил читателям получить в библиотеках столицы примерно 4 млн книг. Наиболее популярны у горожан были произведения отечественной художественной литературы и зарубежной фантастики.
При этом к системе Единого читательского билета в сжатые сроки были присоединены почти 300 библиотек. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, единый читательский билет уже оформили более 320 тыс. горожан. «Единый билет позволяет брать книги из разных читален, не регистрируясь в каждой из них, как было раньше. Воспользоваться им сегодня можно в 407 из 440 городских библиотек. То есть покрытие уже больше 90%», - рассказала Сергунина.
Единый читательский билет в Москве можно оформить как на взрослых, так и на детей.

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