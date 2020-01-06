Около 4 млн книг выдали библиотеки Москвы по единому читательскому билету
22:08 06.01.2020
При этом к системе Единого читательского билета в сжатые сроки были присоединены почти 300 библиотек. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, единый читательский билет уже оформили более 320 тыс. горожан. «Единый билет позволяет брать книги из разных читален, не регистрируясь в каждой из них, как было раньше. Воспользоваться им сегодня можно в 407 из 440 городских библиотек. То есть покрытие уже больше 90%», - рассказала Сергунина.
Единый читательский билет в Москве можно оформить как на взрослых, так и на детей.
НОВОСТИ
- 20:45 06.01.2020
- Ядерная деятельность Ирана продолжает находиться под мониторингом МАГАТЭ
- 20:15 06.01.2020
- Бойцов для защит ПНС Ливана будут обучать турецкие военные - партия Эрдогана
- 19:45 06.01.2020
- РФ и Китай не позволили СБ ООН опубликовать заявление об атаках на посольство США в Багдаде
- 19:15 06.01.2020
- Экстренная встреча глав МИД по ситуации в Ираке и Иране пройдет 10 января
- 18:45 06.01.2020
- Президента Эстонии раскритиковал спикер парламента за инициативу пригласить Путина
- 18:15 06.01.2020
- Самая теплая зима за последние 80 лет зафиксирована в Шанхае
- 17:45 06.01.2020
- Экстрадиции Карлоса Гона добивается Япония
- 17:15 06.01.2020
- Франция: Забастовки нанесли ущерб железным дорогам в 600 млн евро
- 16:45 06.01.2020
- Глава МИД Ирана считает, что начался конец пагубного присутствия США а Западной Азии
- 16:15 06.01.2020
- Сериал «Чернобыль» получил «Золотой глобус»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать