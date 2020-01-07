Новые санкции против Ирака начали разрабатывать в США - СМИ

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США начали разработку санкций против Ирака в связи с тем, что парламент республики принял резолюцию о выводе иностранных войск из страны. Об этом сообщает в понедельник вечером газета "Вашингтон пост" со ссылкой на неназванных представителей администрации.

В частности, рассматривается возможность запретить бизнесу США работать с иракскими деловыми кругами. Президент США Дональд Трамп днем ранее пригрозил Багдаду экономическими рестрикциями, если тот проявит враждебность по отношению к американской стороне.

Лидирующую роль в случае введения санкций будут играть Белый дом и Минфин США. "Такие шаги станут очень необычным действием против союзника, которого США поддерживали почти 20 лет и потратили на него сотни миллиардов долларов", - отмечает издание. Однако нынешние обсуждения носят предварительный характер, и до конца не ясно, будут ли меры реализованы. По словам одного из источников, Вашингтон намерен немного подождать, чтобы посмотреть, пойдут ли в Багдаде дальше заявлений.

"Ряд экспертов считают, что будет трудно, если не невозможно, ввести санкции без ущерба американским интересам", - пишет газета.