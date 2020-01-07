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После побега Карлоса Гона досмотр крупногабаритного багажа в Японии будет обязательным

10:00 07.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Японии приняли решение сделать обязательным досмотр крупногабаритного багажа пассажиров частных самолетов и бизнесджетов. Об этом во вторник объявил министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Кадзуёси Акаба. На такой шаг японские власти пошли после того, как находившийся в Токио под домашним арестом бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi ("Рено - Ниссан - Мицубиси") Карлос Гон совершил побег из страны на борту частного самолета.

По данным агентства Киодо, это требование будет касаться четырех японских аэропортов, где обслуживаются прилеты и вылеты частных самолетов - столичные Ханэда и Нарита, аэропорт Тюбу в центральной части страны и аэропорт Кансай на юго-западе Японии, откуда и совершил побег Карлос Гон.

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