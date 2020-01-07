Эспер опроверг информацию, что США планируют вывод войск из Ирака
10:15 07.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не планируют выводить свои войска из Ирака. Об этом заявил в понедельник журналистам министр обороны США Марк Эспер.
"Решения покинуть Ирак нет", - приводит его слова агентство Рейтер.
Эспер комментировал переданную ранее Рейтер информацию о том, что возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция объявила о решении вывести войска с территории Ирака. Агентство ссылалось на некое письмо, переданное штабом операции "Непоколебимая решимость" иракским военным. "Я не знаю, что это за письмо", - сказал глава Пентагона. "Мы выясняем, откуда это пришло, но решения покидать Ирак нет. Точка", - подчеркнул он.
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