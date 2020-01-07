Число сотрудников в британских посольствах на территории Ирака и Ирана сократили до минимума

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лондон сократил до минимума число сотрудников в британских диппредставительствах на территории Ирака и Ирана после обострения обстановки в регионе, вызванного убийством иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщил в понедельник вечером британский телеканал "Скай ньюс".

По данным телеканала, отзыв сотрудников и членов их семей на родину является мерой предосторожности. В основе этого шага не лежат разведывательные данные, которые говорили бы о готовящихся нападениях на посольства королевства. Послы Великобритании в Багдаде и Тегеране продолжат оставаться в странах пребывания и исполнять свои обязанности.

"Безопасность наших сотрудников имеет для нас первостепенное значение. Мы регулярно анализируем ситуацию в данной сфере и принимаемые меры по обеспечению их защиты. Наши посольства в Багдаде и Тегеране продолжают работать", - заявил "Скай ньюс" представитель британского МИД.