0
0
37
НОВОСТИ

В Индонезии зафиксировано землетрясения магнитудой 6,2

10:45 07.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано во вторник в западной части Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения располагался в 315 км к юго- западу от города Медан (административного центра провинции Северная Суматра), население которого составляет около 1,8 млн человек. Очаг залегал на глубине 30 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

10:15 07.01.2020
Эспер опроверг информацию, что США планируют вывод войск из Ирака
0
86
10:00 07.01.2020
После побега Карлоса Гона досмотр крупногабаритного багажа в Японии будет обязательным
0
115
09:50 07.01.2020
Новые санкции против Ирака начали разрабатывать в США - СМИ
0
122
09:40 07.01.2020
Число сотрудников в британских посольствах на территории Ирака и Ирана сократили до минимума
0
96
22:08 06.01.2020
Около 4 млн книг выдали библиотеки Москвы по единому читательскому билету
0
667
20:45 06.01.2020
Ядерная деятельность Ирана продолжает находиться под мониторингом МАГАТЭ
0
780
20:15 06.01.2020
Бойцов для защит ПНС Ливана будут обучать турецкие военные - партия Эрдогана
0
674
19:45 06.01.2020
РФ и Китай не позволили СБ ООН опубликовать заявление об атаках на посольство США в Багдаде
0
1036
19:15 06.01.2020
Экстренная встреча глав МИД по ситуации в Ираке и Иране пройдет 10 января
0
778
18:45 06.01.2020
Президента Эстонии раскритиковал спикер парламента за инициативу пригласить Путина
0
828

Возврат к списку