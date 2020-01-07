В Индонезии зафиксировано землетрясения магнитудой 6,2
10:45 07.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано во вторник в западной части Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения располагался в 315 км к юго- западу от города Медан (административного центра провинции Северная Суматра), население которого составляет около 1,8 млн человек. Очаг залегал на глубине 30 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.
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