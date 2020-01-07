В Индонезии зафиксировано землетрясения магнитудой 6,2

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано во вторник в западной части Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения располагался в 315 км к юго- западу от города Медан (административного центра провинции Северная Суматра), население которого составляет около 1,8 млн человек. Очаг залегал на глубине 30 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.



