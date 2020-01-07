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НОВОСТИ

Пентагон признан в Иране террористической организацией

11:15 07.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Меджлис (парламент) Ирана проголосовал во вторник за признание Пентагона террористической организацией. Об этом сообщает агентство Фарс.

Согласно тексту закона, в число террористов включаются "все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, а также руководители, причастные к гибели [командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитных частей ВС Ирана)] Касема Сулеймани".

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