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НОВОСТИ

Главе МИД Ирана отказано в визе в США где будет проходить заседание СБ ООН

11:45 07.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США в понедельник отказались выдать визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который собирался отправиться на заседание Совета Безопасности ООН, запланированное на четверг. Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщило агентство Рейтер.

По его данным, такое решение последовало вслед за усилением напряженности между двумя странами после того, как в результате удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после гибели Сулеймани. Тегеран пообещал США жесткий ответ и приступил к сокращению выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки.

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