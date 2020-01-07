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Япония: Выдан ордер на арест супруги Карлоса Гона

12:15 07.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Токийская прокуратура получила во вторник ордер на арест супруги бывшего главы франко- японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi ("Рено - Ниссан - Мицубиси") Карлоса Гона. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

Отмечается, что Кароль Гон обвиняется в лжесвидетельстве. По последним данным, она в настоящее время находится в Ливане вместе со своим супругом.

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