На убийство Сулеймани Тегеран разработал 13 вариантов мести - Совбез Ирана

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высший совет нацбезопасности Ирана представил 13 вариантов ответа на уничтожение американцами командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитных частей ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом заявил во вторник секретарь Совбеза Али Шамхани.

"На сегодняшний момент в Совбезе было представлено 13 вариантов мести (за убийство Сулеймани - прим. ТАСС)", - приводит его слова агентство Фарс. Шамхани добавил, что "даже самый щадящий из них может стать историческим кошмаром для США".

По его слова, "американцы знают, что они уязвимы перед ответом со стороны Ирана". "Если силы США не захотят самостоятельно покинуть регион, то мы заставим их это сделать", - отметил секретарь Совбеза.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара ВВС США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.