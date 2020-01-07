В давке на похоронах Сулеймани погибло более 30 человек - СМИ

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 35 человек погибли в ходе давки во время церемонии прощения с Касемом Сулеймани, занимавшим пост командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана), на юго-востоке Ирана в городе Керман. Об этом сообщила во вторник телерадиовещательная корпорация ИРИБ.

Также отмечается, что число пострадавших, согласно предварительным данным, составляет 48 человек.



