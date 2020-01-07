Более 6,5 млн единиц зарегистрированного оружия находится у россиян - Росгвардия
13:45 07.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 4 млн россиян владеют 6,6 млн единиц зарегистрированного оружия, при этом в 2019 году Росгвардия аннулировала более 37 тыс. разрешений на гражданское оружие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии, отвечая на запрос агентства.
"В прошлом году подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выдали россиянам около одного миллиона разрешений на хранение и ношение оружия, а всего на учете в подразделениях ведомства состоит около 3,9 млн владельцев, в пользовании которых находится более 6,6 млн единиц оружия", - уточнили в ведомстве.
Росгвардия проводит проверки обеспечения сохранности оружия. Всего в 2019 году было проведено 2,8 млн таких проверок. "[В ходе проверок] аннулировано 37,8 тыс. разрешительных документов на гражданское оружие", - уточнили в Росгвардии. В ведомстве сообщили, что сейчас на согласовании находятся законопроекты, направленные на повышение качества и эффективности проверок условий хранения оружия и патронов, усиление ответственности владельцев оружия, допускающих нарушения.
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