ВВС Малайзии намерены отказаться от вертолетов SH-3 компании "Сикорский"
14:15 07.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Малайзии намерены постепенно отказываться от эксплуатации находящихся в парке транспортных вертолетов SH-3 ("Эс- Эйч-3") компании "Сикорский". Об этом сообщил во вторник журналистам в Куала-Лумпуре командующий ВВС страны Акбал Абдул Самад.
"Обслуживание машин становится все более затруднительным, в том числе в финансовом плане. При этом тенденция по отказу от данных вертолетов наблюдается и в других странах", - приводит его слова издание "Стар". Он также напомнил, что вертолеты SH-3 находятся в парке ВВС Малайзии уже более 50 лет.
Говоря о планах по замене данных машин, численность которых составляет 12 единиц, командующий указал, что "есть определенный план, который находится на рассмотрении правительства".
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