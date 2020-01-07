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ВВС Малайзии намерены отказаться от вертолетов SH-3 компании "Сикорский"

14:15 07.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Малайзии намерены постепенно отказываться от эксплуатации находящихся в парке транспортных вертолетов SH-3 ("Эс- Эйч-3") компании "Сикорский". Об этом сообщил во вторник журналистам в Куала-Лумпуре командующий ВВС страны Акбал Абдул Самад.

"Обслуживание машин становится все более затруднительным, в том числе в финансовом плане. При этом тенденция по отказу от данных вертолетов наблюдается и в других странах", - приводит его слова издание "Стар". Он также напомнил, что вертолеты SH-3 находятся в парке ВВС Малайзии уже более 50 лет.

Говоря о планах по замене данных машин, численность которых составляет 12 единиц, командующий указал, что "есть определенный план, который находится на рассмотрении правительства".

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