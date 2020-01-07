На фоне обострения ситуации в Ираке наличие атомного оружия США в ФРГ проблематично - СДПГ
14:45 07.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наличие американского атомного оружия на территории ФРГ проблематично, особенно на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борянс в интервью, которое опубликовано во вторник в газетах редакционной группы "Функе".
"Обострение конфликта в Ираке особенно четко демонстрирует, насколько проблематично наличие атомного оружия в целом, а также размещение американского атомного оружия в Германии", - сказал он. По его словам, речь не только о Германии и США: "Мы хотим, чтобы все атомное оружие исчезло из Европы, в том числе размещенное на российской территории".
СДПГ ранее неоднократно выступала с аналогичными заявлениями.
Согласно третьему положению Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, вступившего в силу 15 марта 1991 года, ФРГ отказывалась от собственного производства, обладания и распоряжения атомным, биологическим и химическим оружием. К концу июня 1991 года СССР вывел все военные ядерные компоненты с территории бывшей ГДР. Однако на территории страны продолжает оставаться ядерное оружие США в рамках стратегической концепции НАТО по устрашению потенциальных противников. До 20 американских ядерных боеголовок, по неподтвержденным данным, находятся на авиабазе близ населенного пункта Бюхель (федеральная земля Рейнланд- Пфальц).
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