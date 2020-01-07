При наблюдении за звездой обсерватория TESS открыла землеподобную планету

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская орбитальная обсерватория TESS при наблюдении за небольшой звездой в созвездии Золотой Рыбки открыла землеподобную планету, потенциально пригодную для жизни, планета удалена от Земли на 100 световых лет. Это первое подобное открытие в истории данного телескопа, сообщила во вторник пресс-служба Центра космических полетов НАСА имени Роберта Годдарда (GSFC).

"Обсерватория TESS была запущена в том числе и для поиска землеподобных планет, вращающихся вокруг близлежащих звезд. Поэтому открытие планеты TOI 700d стало одним из важнейших достижений как для этого аппарата, так и для обсерватории "Спитцер", подтвердившей то, что этот мир находится в зоне жизни", - заявил глава астрофизического подразделения НАСА Пол Герц (Paul Hertz), чьи слова приводит пресс-служба GSFC.

Как отмечают исследователи, планета TOI 700d в целом похожа на другие землеподобные миры, открытые в последние годы. В частности, она вращается вокруг красного карлика, чьи масса и размеры примерно в два раза меньше, чем у Солнца. За 11 месяцев наблюдений астрономы не зафиксировали ни одной вспышки на поверхности этой звезды, что характерно для других звезд, у которых были найдены похожие миры. Это значительно повышает вероятность существования жизни на ее поверхности.