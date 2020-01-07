Иконы составляют более 50% культурных ценностей похищенных в РФ за 2019 год - МВД

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше половины из 77 тыс. культурных ценностей, похищенных в России за 11 месяцев 2019 года, составляют иконы. Об этом сообщили ТАСС в пресс- центре МВД РФ, отвечая на соответствующий запрос.

"По состоянию на 11 декабря 2019 года на территории РФ похищенными числятся более 77 тыс. предметов, имеющих культурную ценность, - сказали в министерстве. - Среди них иконы составляют около 45 тыс.", - уточнили в МВД. Далее следуют монеты и денежные знаки, их было похищено более 11 тыс., на третьем месте - ордена и медали (более 6 тыс.), также добычей воров стали около 5 тыс. старинных и редких книг.