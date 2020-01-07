0
0
51
НОВОСТИ

Иконы составляют более 50% культурных ценностей похищенных в РФ за 2019 год - МВД

16:45 07.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше половины из 77 тыс. культурных ценностей, похищенных в России за 11 месяцев 2019 года, составляют иконы. Об этом сообщили ТАСС в пресс- центре МВД РФ, отвечая на соответствующий запрос.

"По состоянию на 11 декабря 2019 года на территории РФ похищенными числятся более 77 тыс. предметов, имеющих культурную ценность, - сказали в министерстве. - Среди них иконы составляют около 45 тыс.", - уточнили в МВД. Далее следуют монеты и денежные знаки, их было похищено более 11 тыс., на третьем месте - ордена и медали (более 6 тыс.), также добычей воров стали около 5 тыс. старинных и редких книг.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:15 07.01.2020
При наблюдении за звездой обсерватория TESS открыла землеподобную планету
0
103
15:30 07.01.2020
Законопроект о непричастности граждан Литвы к Холокосту оскорбителен - раввин
0
178
14:45 07.01.2020
На фоне обострения ситуации в Ираке наличие атомного оружия США в ФРГ проблематично - СДПГ
0
239
14:15 07.01.2020
ВВС Малайзии намерены отказаться от вертолетов SH-3 компании "Сикорский"
0
271
13:45 07.01.2020
Более 6,5 млн единиц зарегистрированного оружия находится у россиян - Росгвардия
0
259
13:15 07.01.2020
В давке на похоронах Сулеймани погибло более 30 человек - СМИ
0
312
12:45 07.01.2020
На убийство Сулеймани Тегеран разработал 13 вариантов мести - Совбез Ирана
0
440
12:15 07.01.2020
Япония: Выдан ордер на арест супруги Карлоса Гона
0
378
11:45 07.01.2020
Главе МИД Ирана отказано в визе в США где будет проходить заседание СБ ООН
0
353
11:15 07.01.2020
Пентагон признан в Иране террористической организацией
0
385

Возврат к списку