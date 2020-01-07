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В ходе визита Путина в Дамаске прошли переговоры делегаций РФ и Сирии

17:15 07.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры российской и сирийской делегаций прошли в Дамаске в ходе визита президента России Владимира Путина в Сирию. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В ходе общения с Асадом Путин отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, "Путин также отметил, что на улицах Дамаска невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни".

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