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Ситуацию в Ливии обсудили президент Алжира и глава МИД Турции

17:45 07.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун обсудил во вторник с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу последние события в Ливии, где продолжается кризис.

Как сообщило информационное агентство Альжери Пресс Сервис (АПС), беседа прошла в присутствии главы МИД Алжира Сабри Букадума, официального представителя президента Белаида Моханда Уссаида, директора канцелярии президента Алжира Нуреддина Аяйди и ряда других официальных лиц.

По информации АПС, целью визита Чавушоглу в Алжир является обсуждение ситуации в Ливии, мер по преодолению нынешнего кризиса во избежание тяжелых последствий обострения обстановки для ливийского народа, а также для соседних стран и всего средиземноморского и африканского региона.

Также во вторник состоялась отдельная встреча Чавушоглу с Букадумом, в ходе которой, помимо ливийской тематики, они затронули вопросы двустороннего сотрудничества, меры по активизации отношений в разных областях, в том числе экономической.

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