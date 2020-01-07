Из Ирака будет выведена часть контингента военных Германии - МИД ФРГ

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия начала переброску части контингента военных из Ирака в Кувейт и Иорданию. Об этом сообщили министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава оборонного ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр в письме депутатам Бундестага. Выдержки из него приводит во вторник агентство ДПА.

Речь идет о базах в Багдаде и в городе Эт-Таджи к северу от столицы. "Расквартированные там солдаты в ближайшее время будут переброшены в Иорданию и Кувейт. Когда обучение вновь можно будет возобновить, они смогут туда вернуться", - говорится в сообщении министров. При этом главы ведомств уточняют, что Бундесвер готов остаться в стране, если такая потребность возникнет у иракской стороны.

В настоящее время в этой стране находятся около 120 специалистов Бундесвера. Как заявила Крамп-Карренбауэр, выступая на встрече представителей Христианско-социального союза, трое военнослужащих переброшены из Эт-Таджи в Кувейт, еще 32 - в Иорданию. "Было принято решение передислоцировать их в более безопасное место", - сказала она. Министр отметила, что ждет от Ирана действий, нацеленных на деэскалацию ситуации в регионе.

По ее словам, немецкие военнослужащие готовы продолжать миссию, если иракское правительство того захочет. Если же Багдад примет окончательное решение о выводе всех иностранных войск, "то это решение ФРГ будет уважать", добавила министр.

Аналогичную позицию высказал Маас. "Нет ни одной страны из числа участников коалиции против ИГ, которая осталась бы в Ираке вопреки его воле", - сказал он. По его словам, западные партнеры в настоящее время ведут переговоры с иракским правительством на эту тему.