Лидер венесуэльской оппозиции принес присягу на трибуне президиума парламента
19:45 07.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во вторник на трибуне президиума в зале заседаний Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы принес присягу после объявления себя председателем парламента. Соответствующие кадры продемонстрированы в эфире телеканала VPI ("Увэ-пэ-и").
В зале заседаний наблюдались перебои с электричеством, сторонники оппозиционера использовали мобильные телефоны для освещения трибуны. Депутат Луис Парра, ранее объявивший себя главой Национальной ассамблеи, удалился из здания парламента. Телеканал также сообщает, что четверо депутатов ранены при столкновениях с правоохранителями во время прорыва оппозиции в парламент.
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