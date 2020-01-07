Лидер венесуэльской оппозиции принес присягу на трибуне президиума парламента

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во вторник на трибуне президиума в зале заседаний Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы принес присягу после объявления себя председателем парламента. Соответствующие кадры продемонстрированы в эфире телеканала VPI ("Увэ-пэ-и").

В зале заседаний наблюдались перебои с электричеством, сторонники оппозиционера использовали мобильные телефоны для освещения трибуны. Депутат Луис Парра, ранее объявивший себя главой Национальной ассамблеи, удалился из здания парламента. Телеканал также сообщает, что четверо депутатов ранены при столкновениях с правоохранителями во время прорыва оппозиции в парламент.