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В провинции Пенджаб потерпел крушение истребитель ВВС Пакистана

20:45 07.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребитель военно-воздушных сил Пакистана FT-7 потерпел крушение в провинции Пенджаб, оба пилота погибли. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ВВС страны.

"Самолет ВВС FT-7 совершал обычный тренировочный полет, - отмечает пресс-служба. - Самолет упал в округе Миланвали, примерно в 300 километрах от Лахора". "Инцидент произошел в провинции Педжаб, оба пилота погибли", - говорится в заявлении.

"Штаб-квартирой ВВС уже отдано распоряжение сформировать следственную группу для выяснения причин аварии", - отметили также в ВВС Пакистана.

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