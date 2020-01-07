В провинции Пенджаб потерпел крушение истребитель ВВС Пакистана
20:45 07.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Истребитель военно-воздушных сил Пакистана FT-7 потерпел крушение в провинции Пенджаб, оба пилота погибли. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ВВС страны.
"Самолет ВВС FT-7 совершал обычный тренировочный полет, - отмечает пресс-служба. - Самолет упал в округе Миланвали, примерно в 300 километрах от Лахора". "Инцидент произошел в провинции Педжаб, оба пилота погибли", - говорится в заявлении.
"Штаб-квартирой ВВС уже отдано распоряжение сформировать следственную группу для выяснения причин аварии", - отметили также в ВВС Пакистана.
НОВОСТИ
- 20:15 07.01.2020
- Одну из крупнейших и старейших мечетей в Дамаске посетил Путин
- 19:45 07.01.2020
- Лидер венесуэльской оппозиции принес присягу на трибуне президиума парламента
- 19:15 07.01.2020
- Часть воинского контингента НАТО временно выведут из Ирака
- 18:45 07.01.2020
- Из Ирака будет выведена часть контингента военных Германии - МИД ФРГ
- 18:15 07.01.2020
- Угрозы Трампа в свой адрес иранцев не пугают - Зафир
- 17:45 07.01.2020
- Ситуацию в Ливии обсудили президент Алжира и глава МИД Турции
- 17:15 07.01.2020
- В ходе визита Путина в Дамаске прошли переговоры делегаций РФ и Сирии
- 16:45 07.01.2020
- Иконы составляют более 50% культурных ценностей похищенных в РФ за 2019 год - МВД
- 16:15 07.01.2020
- При наблюдении за звездой обсерватория TESS открыла землеподобную планету
- 15:30 07.01.2020
- Законопроект о непричастности граждан Литвы к Холокосту оскорбителен - раввин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать