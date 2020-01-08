Авиакатастрофа в Иране: Разбился лайнер "Международных авиалиний Украины"
08:36 08.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" со 170 пассажирами на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Об этом в среду сообщает агентство Фарс.
По информации агентства причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени имама Хомейни в Киев.
Все пассажиры погибли. Об этом в среду сообщает Рейтер. Как сообщил иранский телеканал Press TV со ссылкой на пресс-секретаря организации гражданской авиации страны Резу Джафарзаде, на борту было 170 человек.
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