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Путин пока не собирается рассказывать Трампу о визите в Дамаск - Кремль

08:50 08.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин пока не имеет намерения информировать американского коллегу Дональда Трампа о визите в Дамаск.

"Специально таких планов нет", - сказал ТАСС пресс- секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, собирается ли Путин информировать Трампа об итогах визита в Дамаск.

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