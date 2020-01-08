Путин пока не собирается рассказывать Трампу о визите в Дамаск - Кремль

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин пока не имеет намерения информировать американского коллегу Дональда Трампа о визите в Дамаск.

"Специально таких планов нет", - сказал ТАСС пресс- секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, собирается ли Путин информировать Трампа об итогах визита в Дамаск.